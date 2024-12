Foto Dzīve – par spīti visam. Aizvadītais gads Ukrainā fotogrāfijās

Ukraiņi izdzīvo. Par spīti Krievijas uzbrukumiem, kas nerimstas ne dienu (vai drīzāk – ne nakti). Par spīti tam, ka naksnīgajos triecienos nereti tiek nogalinātas veselas ģimenes. Par spīti skarbiem apstākļiem frontē, nepietiekamam atbalstam no rietumvalstu partneru puses un nebeidzamiem Krievijas uzbrukumiem, kas jāatvaira. Par spīti tam, ka karagūstekņi no gūsta Krievijā atgriežas izkāmējuši, sisti un pazemoti. Par spīti tam, ka no Krievijas raķetēm nav pasargāta pat Ukrainas lielākā bērnu slimnīca, kas tobrīd pilna mazo pacientu. Par spīti tam, ka bērni šogad mācību gadu sāka pazemes skolās.