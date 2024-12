Kā pelnīt ar ieguldījumiem zemu procenta likmju laikmetā

Jaunā finanšu tirgus realitāte neapšaubāmi virzīta uz to, ka ar konservatīviem fiksēta ieguldījuma finanšu instrumentiem varēs nopelnīt aizvien mazāk un reālā līdzekļu atdeve no tiem vairs nespēs aizsargāt uzkrājumus no inflācijas. Kā pelnīt ar ieguldījumiem laikā, kad banku noguldījumi, obligācijas un citi līdzīga rakstura finanšu instrumenti kļūst aizvien mazāk pievilcīgi, “TVNET+” skaidros šajā rakstā.