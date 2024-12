Vīrietim par kaimiņa noduršanu piespriež 11 gadus cietumā

Šī gada 25.janvārī apsūdzētais iegāja daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā un, ieraugot no kaimiņu dzīvokļa iznākam kaimiņu, dusmu un personisku motīvu vadīts, nolūkā nonāvēt kaimiņu, no savas mugursomas izņēma nazi un tīši sadūra viņu vismaz ar 31 dūrienu dažādās ķermeņa vietās. Dzirdot kāpņutelpā troksni, no dzīvokļa iznāca sadurtā vīrieša draudzene, kura mēģināja pārtraukt apsūdzētā vīrieša noziedzīgās darbības. Apsūdzētais tīši ar nazi iedūra sievietei pieres apvidū, un viņa iegāja atpakaļ dzīvoklī.