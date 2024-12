Lūsis komentē Ēdienu kurjeri beidzot glābti – pētījums noslēdzies

Projekta “Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse: Wolt un Bolt piegādes darbinieku pieredzes kultūrsocioloģiska analīze” rezultātus vēl neesmu spējis atrast, par to, iespējams, citreiz. Toties lasīju preses relīzi par to, ka “pētījums par nodarbinātību “Wolt” un “Bolt” noslēgsies ar simpoziju”.

No virsraksta vēl netapa skaidrs, par kuru no vārda lietojumiem runa, tāpēc lasīju tālāk. Teikts, ka Kultūras un mākslu institūta pētnieku īstenotais pētījums ir lietišķs un fundamentāls. Piedodiet, bet nespēju neizkopēt no “Tēzaura” vēl viena vārda skaidrojumu: “Fundamentāls – tāds, kas saistīts ar (kā) pamatiem; ļoti nozīmīgs, svarīgs, galvenais.”