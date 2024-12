Svinības divu nedēļu garumā: Kā baudīt svētkus un vienlaikus parūpēties par veselību?

Sabalansē uzturu arī svētkos. Lai saglabātu veselīga uztura ieradumus arī svētku laikā, ir ieteicams plānot ēdienkarti, iekļaujot vairāk dārzeņu, augļu un šķiedrvielu, kā arī veselīgas uzkodas, kas palīdzēs sabalansēt svētku maltītes. Turklāt veselīgu desertu alternatīvas, piemēram, augļu saldējumi vai tumšās šokolādes uzkodas ļaus izbaudīt saldumus ar mazāku cukura saturu. Lai kontrolētu porcijas izmēru, var dot priekšroku mazākiem šķīvjiem. Tāpat ir būtiska apzināta pieeja ēšanai, lai izvairītos no „ēšanas garlaicības dēļ” – Ziemassvētku laikā, kad acu priekšā gozējas gardumu kalni, ir īpaši viegli iekrist šajās lamatās un ēšanu pārvērst laika pavadīšanas veidā.

Izkustēšanās kā daļa no svētkiem. Lai Ziemassvētku periodā uzturētu aktīvu dzīvesveidu, padari kustības par daļu no svinību plāniem. Tā var būt, piemēram, kopīga ģimenes došanās uz mežu piknikā pēc eglītes, sniega šķūrēšana kā komandu sacensības, slidošana, vizināšanās ar ragaviņām, sniegavīra celšana pēc brokastīm vai pastaiga pēc vakariņām – jebkura izkustēšanās nāks par labu gremošanai, asinsritei, palīdzēs kompensēt uzņemtās kalorijas un atturēs no pārmērīgi ilgas ieslīgšanas dīvānā.