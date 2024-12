Okupanti masveidā apšaudījuši Hersonas un piekrastes teritoriju

"Kopš rīta okupanti veica masveida kombinētu Hersonas un piekrastes teritoriju apšaudi no stobru artilērijas un daudzstobru raķešu iekārtām. Sprādzieni aptuveni stundu skanēja visos Hersonas rajonos. Krievijas uzbrukuma rezultātā gāja bojā 53 gadus vecs un 75 gadus vecs vīrietis un tika ievainoti vēl 11 civiliedzīvotāji - septiņi vīrieši vecumā no 42 līdz 86 gadiem un četras sievietes vecumā no 45 līdz 69 gadiem. Viņi tika nogādāti medicīnas iestādēs ar mīnu sprādziena radītiem ievainojumiem, šrapneļu brūcēm un sasitumiem," teikts paziņojumā.