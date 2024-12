Starptautiski auto nozares dati – vienīgais veids, kā samazināt lietoto auto krāpniecību Eiropā

"Odometra krāpniecības kā tendences atrisināšana nav viegla. Zinoši pircēji var saskatīt nesaderīgas detaļas, vizuālas nepilnības, kā dēļ rastos aizdomas par spēkratu. Taču ļaudis ar mazāku pieredzi ir sliktākā pozīcijā, tādēļ nereti pēc pirkuma veikšanas var atklāties, ka noskatītais spēkrats nemaz nav tik labs kā cerēts. Iegūstot starptautiskus datus par nobraukumu, bojājumiem, īpašumtiesībām un reģistrāciju no vairāk nekā 40 valstīm, var pircējiem palīdzēt. It īpaši tiem, kas pārbauda no ārzemēm ievestus transportlīdzekļus," skaidro "carVertical" pārstāvis Buzelis.