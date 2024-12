Mums, veselajiem, liekas pašsaprotami no rīta piecelties, apģērbties, pašiem pabrokastot un doties savās gaitās. Bez citu palīdzības, bez palīglīdzekļiem. Bet, ja kaut vai uz dienu mums atņemtu spēju staigāt, tad skaidri spētu iejusties to bērnu un pusaudžu izjūtās, kuriem kustību spēja liegta iedzimtu slimību vai iegūtu traumu dēļ. Bērni un pusaudži ar kustību traucējumiem grib būt vieni no mums, patstāvīgi staigāt, spēlēt bumbu kā vienaudžiem, dejot un sajusties neatkarīgiem. Tas viņiem diemžēl ir liegts. Tā vietā ir sāpošas sirsniņas un vientulība. Visbiežāk viņi savas dienas vada mājās kopā ar tuviniekiem. Dzīve notiek aiz loga, bet ne viņu dzīvēs.