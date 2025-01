Ielūkojamies nākotnē: kādus ieguvumus elektroauto nesīs īpašniekiem un ne tikai?

Viena no straujāk augošajām tehnoloģijām, kas jau tuvākajos gados piedzīvos virkni būtisku uzlabojumu, ir elektroauto. No stilīgas ekstras elektroauto ir kļuvis par pilnvērtīgu un pilntiesīgu satiksmes dalībnieku, ar kuru braukt nozīmē ne tikai iegūt dažādus patīkamus bonusus, bet arī rūpēties par vidi. Vēl vairāk – elektroauto ir sabiedrības labklājības tehnoloģija, ja par to domājam ekonomiskā kontekstā, un te nebūt nav runa tikai par elektroauto īpašnieku ieguvumiem vien.