Cilvēkiem, kuri 2. janvārī laika posmā no pulksten 08.15 līdz 08.30 pārvietojās Valmierā, pa Cēsu ielu, virzienā no Rīgas ielas rotācijas apļa uz Gaujas tiltu, kā ar virzienā no Gaujas tilta uz Rīgas ielas rotācijas apli, jāzvana pa tālruņa numuru 20289396 vai 110.