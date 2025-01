Sestdienas rītā Pierīgā putenis apgrūtina braukšanu

No rīta īpaši apgrūtināta ir braukšana pa Rīgas apvedceļu, pa Bauskas šoseju no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai un pa Jelgavas šoseju visā tās garumā.

No rīta īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Rīgas apvedceļu, pa Bauskas šoseju no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai un pa Jelgavas šoseju visā tās garumā.

Tāpat īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Blīdenei, Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Strazdei, Kokneses šosejas posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam un Daugavpils šosejas posmā no Ikšķiles līdz Jaunjelgavai.