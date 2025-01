Rīgā mainīsies vairāku sabiedriskā transporta pieturu nosaukumi

Janvārī Rīgā mainīsies 34.trolejbusa, kā arī 28., 30., 32. un 43.autobusa kustības saraksti

Lai uzlabotu vecāku iespējas izņemt bērnus no pirmskolas izglītības iestādes Langstiņos, tiks veiktas izmaiņas atsevišķu pēcpusdienas reisu atiešanas laikos virzienā no Langstiņiem uz Juglu. 28. maršruta autobusa reiss ar atiešanas laiku no Langstiņiem plkst.16.26 tiks veikts plkst.16.32, plkst.17.01 tiks veikts plkst.17.07, plkst.17.36 tiks veikts plkst.17.42, plkst.18.11 tiks veikts plkst.18.17, bet plkst.18.46 tiks veikts plkst.18.52. Atiešanas laiki virzienā no Juglas nemainās.