Pašlaik notiekošie diversiju mēģinājumi Eiropā ir daļa no Krievijas kampaņas ar mērķi destabilizēt Eiropas Savienības (ES) infrastruktūru, paziņojusi ES augstākā pārstāve ārlietu un drošības jautājumos Kaja Kallasa. Igaunijas laikraksts "Postimees" intervijā ar pētnieciskās žurnālistikas projekta "The Insider" galveno redaktoru Romānu Dobrohotovu apspriež jau notikušos incidentus, lēmumu pieņemšanas hierarhiju un arī to, ko gaidīt nākotnē.