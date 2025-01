Pagājušajā gadā Kanāda aizsardzības izdevumiem veltījusi 1,37% sava iekšzemes kopprodukta, kas to ierindoja 27. vietā no 32 NATO dalībvalstīm. Trudo valdība izvirzīja plānu šos izdevumus līdz 2029. gadam palielināt par 8,1 miljardu Kanādas dolāru, taču pat tas nesasniegtu 2014. gada NATO samitā Velsā noteikto minimālo slieksni – 2% no IKP. Šis ir viens no jautājumiem, kas saasinājis abu Ziemeļamerikas sabiedroto attiecības un mudinājis Trampu izteikt provokatīvas idejas par Kanādas iekļaušanu ASV sastāvā.