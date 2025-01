Vairākas valstis ir ieinteresētas Krievijas naftā, neraugoties uz to, ka šī tirdzniecība finansē Krievijas iebrukumu Ukrainā un ukraiņu genocīdu.

Eiropas Savienība (ES) joprojām ir lielākais Krievijas naftas pircējs pēc Ķīnas, Indijas un Turcijas. ES ir atļāvusi Ungārijai, Slovākijai un Čehijai pirkt jēlnaftu no Krievijas, izmantojot dienvidu naftas vadu “Družba”.

Indija no Krievijas pērk līdz pat 15 reizēm vairāk naftas nekā pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, saka “Cree” eksperts Vaibhavs Raghunandans. Šī valsts iegūst Krievijas jēlnaftu, pārstrādā to un pārdod tālāk jau gatavos naftas produktus ES valstīm un ASV.

Pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Nīderlande pirka naftu no Krievijas pa tiešo, bet tagad tā iegādājas naftas produktus no Indijas, un tajos izmantotā jēlnafta nāk no Krievijas.