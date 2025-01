Noskaties RAKUS riskē zaudēt 15 miljonus no ES finansējuma

Viens no lielākajiem būvniecības projektiem veselības nozarē joprojām ir zem jautājuma zīmes. Jaunā Infektoloģijas centra iepirkums Austrumu slimnīcā beidzās bez rezultāta. Neviens no būvniekiem tajā nepieteicās. Un Latvija zaudēja iespēju to uzbūvēt par pandēmijas seku novēršanai Eiropas dotajiem 100 miljoniem, vēsta raidījums "Nekā personīga".