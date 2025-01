Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, visā Rīgas apvedceļa (Salaspils - Babīte) posmā, Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai, kā arī uz Jelgavas šosejas un Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Mazblīdenei.