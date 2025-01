Līdz piektdienai virs Vidzemes un Latgales notiks sabiedroto spēku helikopteru pārlidojumi

Pārlidojumi notiks zemā augstumā - no plkst.8 līdz 17.

Kā teikts NBS mājaslapā "MIL.lv", zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu – lidmašīnu un helikopteru - lidojumi, kuri ir nepieciešami, lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai, un ir tikai viena daļa no kopējiem treniņlidojumiem, kurus nepieciešams veikt pilotiem. Gan zemie lidojumi, gan tā sauktie „augstie” lidojumi, tas ir, vispārējās un operacionālās gaisa satiksmes lidojumi, Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem.