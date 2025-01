Virkne studentu mēģinās atkārtoti nokārtot jurista eksāmenu

Eksāmenu kārto studējošie no piecām augstskolām - biznesa augstskolas "Turība", Daugavpils Universitātes, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes.

No eksāmena kārtotājiem līdz šim eksāmenu ir nokārtojuši 63% studējošo. Ar pirmo reizi to nokārtoja 29% studējošo, ar atkārtotu (vienu vai vairākiem) mēģinājumiem to nokārtojuši 34% studējošo.