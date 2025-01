"Anna LOL" slava gruzd, bet Marta Sofija iet tālāk. Kā viņas dzīvē bija patiesībā?

Šī intervija notika pirms "netīrās veļas mazgāšanas" skandāla par filmas "Anna LOL" ētiku, kuras dēļ tā netika nominēta Lielajam Kristapam un tika izņemta no kino repertuāra. Viedokļu daudz, pārmetumi skaļi, skandalozitāte aug, bet filmas prototips un līdzautore Anna jeb Marta Sofija iet tālāk. Un, jāatzīst, ka man pat prieks, ka šo interviju publicējam tagad, jo te ir pateikts, kā tas viss bija patiesībā viņas spurainā pusaudža dzīvē. Vai bija narkotikas un alkohols? Vai bija vairāki pašnāvības mēģinājumi? Vai bija seksuāla vardarbība? Bija un viņa arī piekrita ar to padalīties, lai, iespējams, kādu pusaudzi paglābtu no tumsas un arī pusaudžu vecākiem liktu aizdomāties par to, ka reiz arī tev bija “jūra līdz ceļiem”. Vienu varu pateikt uzreiz - nav viegli būt jaunam 21.gadsimtā!