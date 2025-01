Intervijā telekanālam CNN žurnālists Ņikita Smagins, kurš strādāja Krievijas valsts medijos Teherānā pirms iebrukuma Ukrainā, sacīja, ka irāņi ir nobijušies no Trampa administrācijas, viņus biedē Izraēla, viņus biedē Sīrijas prezidenta Bašara al Asada režīma sabrukums, tāpat kā Libānas paramilitārā teroristiskā grupējuma "Hizbollah" sakaušana. Tas viss liek Irānai tuvināties Maskavai.

Savukārt Krievija saskaņā ar Rietumvalstu izlūkdienestu datiem ir saņēmusi Irānas dronus, kurus tā izmanto kaujas laukā Ukrainā. Kremlis gan to kategoriski noliedz.

Savukārt bijušais eiroparlamentārietis no Latvijas Andrejs Mamikins, kurš pārcēlies uz dzīvi Maskavā un regulāri viesojas propagandas sarunu šovā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu", katru reizi izstāsta kādu izdomājumu un melus par Latviju, lai to parādītu visnelabvēlīgākajā gaismā. Aizvadītā nedēļa nebija izņēmums.

Mamikins gan aizmirsa pieminēt to, ka analītiķa vakances prasībās ir angļu valodas un vai nu krievu, vai ķīniešu valodas zināšanas. Respektīvi, krievu valoda ir tikai viena izvēle līdztekus ķīniešu valodai. Tāpat Mamikins neizskaidroja tādu "sīkumu" kā to, no kurienes gan varētu nākt viņa zināšanas, ka šīm vakancēm neviens nepiesakās. Bet lielajā melu bildē dažiem baltajiem plankumiem jau nav nozīmes.