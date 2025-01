Visi ir redzējuši tos smieklīgos video, kur kaķim aiz muguras noliek gurķi, tas pagriežas un šausmīgi pārbīstas, uzlecot divpadsmit metru augstumā vai aizjožot prom ar septiņsimt kilometru stundā lielu ātrumu. Tas viss tikai tāpēc, ka kaķis gurķī saskatījis savu dabisko ienaidnieku – čūsku. Tāpat mēs arī esam dzirdējuši par indiāņiem, kas ārkārtīgi baidījušies no bleķa rumaka - vilciena, kuru nav spējušas caururbt nedz sarkanādaino raidītās bultas, nedz no kājām notriekt trāpīgi sviests akmens. Lūk, indiāņi no vilciena baidījās, jo nezināja, kas tas ir, un tā skaļā šņākoņa arī viņiem atgādināja milzu čūsku. Kāpēc šādas līdzības? Tāpēc, ka sabiedrības satraukums par Īlona Maska sveicienu ir gaužām līdzīgs šīm primitīvajām bailēm, proti, sveicienā daži saskatījuši Hitleru un nacistus, tāpēc nu izbijušies ņemas šūmēties. Visai mīlīgi, tomēr nedaudz arī skumji.