Reti kurš no mums interesējas par personiskajām zarnām. Vairumam tās asociējas ar kaunu par nodevīgo burkšķēšanu un citām nelāgām situācijām. Bet tieši kuņģa-zarnu trakts ietekmē to, kā mēs ikdienā jūtamies - esam moži, labā noskaņojumā vai nomākti un saguruši. Vēl vairāk - vai mums ir liekais svars, kā strādā imūnsistēma, vai mums ir depresija un trauksme. Vārdu sakot, skaistums nāk no iekšām.