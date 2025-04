Nozīmīgākais un traģiskākais pagrieziena punkts Īrijas vēsturē – Kartupeļu bads

Kartupeļu bads Īrijā plosījās no 1845. līdz 1849. gadam, kad kartupeļu laukus, no kuriem bija atkarīgi aptuveni 40 procenti Īrijas iedzīvotāju, apsēda postoša liga - kartupeļu puve. Bada nāvē mira miljoniem cilvēku, un šis laiks Īrijas vēsturē iegāja kā viens no drūmākajiem un nozīmīgākajiem.