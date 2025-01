Šorīt vietām visos Latvijas reģionos autoceļi apledo

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Saulesdārza līdz Pāterniekiem, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Dalbes līdz Elejai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Kaģiem līdz Mazblīdenei un no Cieceres līdz Kalvenei, Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem un no Stolbovkas līdz Terehovai, autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei un no Rušeņicas līdz Medumiem, uz Daugavpils apvedceļa (A14), autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).