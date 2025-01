7 ieteikumi, kā neiedzīvoties hroniskās sirds un asinsvadu saslimšanās

Būtiskas ir regulāras veselības pārbaudes un asinsspiediena un holesterīna līmeņa uzturēšana normas robežās ar uztura, fizisko aktivitāšu vaimedikamentu palīdzību. Ja kāds no rādītājiem regulāri pārsniedz normu, ir jāmeklē veids, kā to stabilizēt. Ja asinīs ir augsts „sliktā” holesterīna līmenis, tas var uzkrāties artēriju sieniņās, veidojot taukainus nogulsnējumus. Laika gaitā tie var sašaurināt asinsvadus, apgrūtināt asins plūsmu un palielināt sirds slimību risku. Kad artērijas kļūst šaurākas, asinsrite samazinās, kā rezultātā sirds un citi orgāni nesaņem pietiekami daudz skābekļa un barības vielu. Savukārt „labais” holesterīns palīdz aizsargāt sirdi, jo tas veicina liekā holesterīna transportēšanu no artērijām uz aknām, kur tas tiek noārdīts un izvadīts no organisma.