Pieskārās krūtīm un runāja par orgasmu – policija sāk kriminālprocesu par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret pacienti

Vienas no pacientēm iesniegumu policija pārbaudīja gandrīz trīs mēnešus, un nolēma nesākt kriminālprocesu, jo neesot iespējams pierādīt, ka aprakstītais noticis. Policijā bijušas vismaz trīs liecības par Viškeru. Viens no iesniegumiem netika vērtēts vispār, jo aprakstītajā policisti saskatīja tikai ārstēšanas metodi. Savukārt pēc VI iesniegumiem policija kriminālprocesu nesāka, jo šos iesniegumus skatīt no jauna nevarot.