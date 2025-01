Kultūras ministres Agneses Lāces komentārs par šodien publiski izskanējušo pieņēmumu, ka pašvaldības no kolektīviem varētu prasīt maksu par dalību Dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākumos:

"Ir saprotams sabiedrības satraukums par šodien publiski izskanējušo pieņēmumu, ka pašvaldību ierobežoto finanšu dēļ no kolektīviem varētu prasīt dalības maksu pasākumos pirms Dziesmu un deju svētkiem. Vēlos uzsvērt, ka Kultūras ministrija arī šogad finansējumu starpsvētku pasākumiem saglabājusi līdzšinējā apmērā. Lai risinātu situāciju šonedēļ tikšos gan ar Latvijas pašvaldību savienības, gan LNKC, gan pašvaldību pārstāvjiem."

Tad nu, lūk, – izrādās, ka Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā runāts par to, ka pašvaldībām trūkst finanšu resursu, tādēļ pašdarbības kolektīviem, iespējams, varētu nākties maksāt par dalību atsevišķos pasākumos pirms XXVIII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVIII Deju svētkiem 2028. gadā.

Tā, piemēram, lai šā gada maijā Salaspilī varētu notikt IX Vidējās paaudzes deju kolektīvu svētki, no deju kolektīvu dalībniekiem tiks prasīta maksa. Kultūras ministre gan norādījusi, ka doma iekasēt no kolektīviem maksu par dalību būtu viens no galējiem variantiem, bet acīmredzot konkrētajā pasākumā galējais variants jau būs pienācis.