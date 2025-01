Identificēti vairāk nekā 90 000 Ukrainā kritušu okupantu armjas karavīru

Turklāt 1964 no viņiem krituši pēdējo divu nedēļu laikā.

Pētījumā noskaidrots, ka 23% no kritušajiem līgumu ar Krievijas armiju parakstījuši pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā. 2023.gada novembrī tādu bija 14%.

Vairāk nekā puse no kritušajiem atkārtotā iebrukuma sākumā nebija saistīti ar Krievijas armiju. 17% no tiem ir ieslodzītie, bet 12% - mobilizētie. Žurnālisti pie brīvprātīgajiem pieskaita tos, kas parakstīja līgumus ar Krievijas Aizsardzības ministriju tiesas vai kriminālizmeklēšanas stadijā. Kritušo skaits viņu vidū sāka strauji pieaugt no 2023.gada oktobra.