Salīdzinot ar vīriešiem, sievietes daudz retāk izvēlas braukt intensīvā satiksmē

Atšķirības braukšanas stilos vērojamas arī dažādās vecuma grupās. Visbiežāk (66%) intensīvā satiksmē brauc autovadītāji vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem. Vecākā paaudze (no 60 līdz 74 gadiem) izvairās no intensīvas satiksmes un dod priekšroku mierīgākiem apstākļiem (46%) un ārpilsētas ceļiem (14%). Jaunākie vadītāji (18–29 gadus veci) biežāk izvēlas intensīvus pilsētas maršrutus (48%), bet joprojām būtisks īpatsvars (41%) izvēlas zemākas intensitātes ceļus, kas liecina par vēlmi braukt drošākā vidē. Braukšanas vide mainās atkarībā no vecuma un dzīvesveida – jauniešiem raksturīga piesardzība, vidējā vecuma autovadītāji biežāk brauc arī intensīvā satiksmē, bet vecāki autovadītāji cenšas izvairīties no aktīvas satiksmes.