Aptauja: Latvijas iedzīvotāju atbalsts Ukrainai un ticība tās uzvarai pieaug

Lielāks atbalsts novērojams arī Ukrainas uzņemšanai ES. Šobrīd to atbalsta 48,3% aptaujāto, salīdzinot ar 2024.gada jūniju, kad Ukrainas uzņemšanu ES atbalstīja 44,4% iedzīvotāju.

Par spīti tam, ka 24.februārī apritēs jau trīs gadi kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, aptaujas dati liecina, ka mazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir noguruši no ziņām par Krievijas karu Ukrainā un nevēlas neko par to zināt. Jūnijā nogurumu pauda 40,9%, septembrī 46,9%, savukārt gada nogalē 38% jeb gandrīz par 9% mazāk iedzīvotāju. Turklāt, atbildot uz jautājumu, kuras šobrīd ir viņus visvairāk interesējošās tēmas, visvairāk respondentu jeb 37,9% norādījuši, ka interesējas tieši par Krievijas karu Ukrainā.