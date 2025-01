Latvijā ienāk pasaulē lielākais elektroautomobiļu ražotājs BYD

BYD tiecas piedāvāt nulles emisiju enerģijas risinājumus, sākot no enerģijas ražošanas un uzglabāšanas līdz tās izmantošanai, tādējādi samazinot globālo atkarību no fosilā kurināmā. Jaunās enerģijas transportlīdzekļi no BYD ir pieejami sešos kontinentos, vairāk nekā 90 valstīs un reģionos. Uzņēmums ir iekļauts gan Honkongas, gan Šeņdžeņas fondu biržā un ir viens no "Fortune Global 500" uzņēmumiem, kas pastāvīgi piedāvā inovācijas ar mērķi veidot zaļāku pasauli.