"Oskara" nomināciju rekordiste "Emīlija Peresa". Pirmā filma, kurā "Saint Laurent" piedalās kino radīšanā

Ar kuriem Saint Laurent tērpiem, kas iekļuvuši filmā, stiliste visvairāk lepojas? "Džesi, kad viņa ir kopā ar Gustavu automašīnā, valkā ļoti greznas, mirdzošas kristāla kurpes. Viņi arī izgatavoja mums šo kreklu, jo viņai vajadzēja to atpogāt tāpat kā Merilinai Monro, lai atvadītos no mīļākā. Mēs vēlējāmies kaut ko tādu, kas patiešām varētu atvērties pareizi. Man tas ir ļoti Saint Laurent stilā. Un viņi to mums izgatavoja no mūsu perspektīvas — jo Džesi vajadzēja atpogāt kreklu, lai parādītu savas [krūtis] mīļākajam."