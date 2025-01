Visi sirmgalvji saņēmuši kļūdaini neizmaksāto pensijas daļu, informē VSAA

Jau vēstīts, ka no šī gada noteikts fiksētais ar nodokli neapliekamais minimums visām algām 510 eiro mēnesī apmērā, no 2026.gada to paredzēts paaugstināt līdz 550 eiro, bet 2027.gadā - līdz 570 eiro mēnesī. Pensionāriem neapliekamais minimums šogad paaugstināts no 500 līdz 1000 eiro mēnesī.