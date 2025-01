PULSS Aizliegt pavisam? Nedarīt neko? Ko iesākt ar "TikTok" Latvijā

ASV šī gada janvārī aizliedza Ķīnas uzņēmumam "ByteDance" piederošās videoplatformas "TikTok" pakalpojuma pieejamību, bet vēlāk to atjaunoja. Arī Latvijā, bažījoties par riskiem valsts drošībai, dažās ministrijās lūgts darbiniekiem to dzēst no darba tālruņiem. Kādi riski ir no "TikTok"? Ko mums vajadzētu iesākt ar šo lietotni? Vai un kā to var ierobežot Latvijā? Par to un citiem jautājumiem runājām 29. janvāra raidījumā "Pulss".