ES aizliegs spēļu konsoļu eksportu uz Krieviju, taču neatteiksies no krievu sašķidrinātās gāzes

2022. gadā lielākie konsoļu ražotāji “Microsoft”, “Sony” un “Nintendo” jau ir pārtraukuši produktu tirdzniecību Krievijā. Tāpēc Maskavas militārā nozare ir atkarīga no importa no trešajām valstīm. Pirmām kārtām piegādātāji no Ķīnas nodrošina Krievijas dronu ražotājus ar sastāvdaļām, kas ir ļoti svarīgas karadarbībai. Ņemot to vērā, ir apšaubāms, vai jaunās ES sankcijas var kaut ko mainīt, jo Krievijas bruņotajiem spēkiem jebkurā gadījumā nevarētu rasties piegādes traucējumi.