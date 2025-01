Vai miljonāri pērk lietotus auto? Pieci iemesli par labu lietota auto iegādei

Pirmais - aprēķiniet kopējās izmaksas. Ņemiet vērā ne tikai sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas, apdrošināšanas un uzturēšanas izmaksas. Lietotam auto ar zināmu ekspluatācijas vēsturi tās kopumā var būt ievērojami zemākas. Piemēram, jaunām automašīnām cena par apdrošināšanu parasti ir augstāka, jo to remonts un rezerves daļas maksā dārgāk. Lietotiem auto visbiežāk var iegādāties neoriģinālas vai atjaunotas detaļas, kas padara remontu lētāku. Jaunai automašīnai būs jāpērk tikai oriģinālās detaļas pie oficiālā dīlera, bet virsbūves bojājumu gadījumā būs jāgaida piegādes, kas nozīmē, ka uz laiku var nākties palikt bez automašīnas. Turklāt labi zināmiem auto modeļiem ir zināmas arī tipiskās problēmas, kas ļauj jau iepriekš novērtēt iespējamās remonta izmaksas.

Otrais - izvērtējiet nolietojuma tempu. Jauns auto zaudē aptuveni 20 - 30% no savas vērtības jau pirmajā gadā pēc iegādes. Savukārt lietots auto, jo īpaši trīs līdz piecu gadu vecs, lielāko vērtības kritumu jau ir pārdzīvojis. Tas nozīmē, ka, pārdodot auto pēc vairākiem gadiem, iespējams atgūt lielāku daļu ieguldītās summas. Atlikusī auto vērtība būs atkarīga ne tikai no tā vecuma, bet arī no nobraukuma, tehniskā stāvokļa, kā arī markas.