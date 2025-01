Izskatīšanai valdībā iesniegta atbalsta programma ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

Šīs programmas ietvaros LIAA laika periodā no 2022.gada kopā ir iesniegti 44 filmu projekti, no kuriem 24 ir saņēmuši līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Šo filmu veidotāji Latvijā ieguldījuši 28,1 miljonu eiro un kopā šiem projektiem izmaksāts līdzfinansējums 5,2 miljonu eiro apmērā, no kuriem nodokļu nomaksas veidā valsts budžetā tika iegūti 5,6 miljoni eiro, informē EM.