Noskaties Sēlijas poligons: Militāristi rosina būvēt jaunu tiltu pār Daugavu

Jēkabpils mērs ir neapmierināts – viņiem apsolīts, ka ceļu varēs izmantot arī vietējie iedzīvotāji, lai vieglāk nokļūt līdz Rīgai. Cik viņam zināms plāni to vairs neparedz.

Tas ceļš ir bezjēdzīgs un paliek tikai kā poligona iekšējais ceļš. Jo Sunākstē ir ļoti maz to iedzīvotāju. Un ja mēs runājam par poligonu - viņam vajadzētu iziet vai nu uz Viesīti. Kas ir 15km. Un tad viss būtu savienots un ceļš aizietu uz Rīgu. Vai arī no Sunākstes uz Salu iziet uz šo pusi. No sākuma solīja, ka tas būs Daudzava Sunākste, Viesīte un pat līdz... Mēs pateicām, mums viņš vispār nav vajadzīgs.