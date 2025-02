Pētījums: vairākums Latvijas iedzīvotāju nevēlētos digitālo klonu, mākslīgo intelektu vērtē piesardzīgi

Kritiskas ekonomiskās, sociālās un klimata pārmaiņas, ilgbūtība un lēmumu pieņemšana viņu vietā ir vien daži no aspektiem, kurus no mākslīgā intelekta un arī zīmoliem gaida Latvijas iedzīvotāji.

Pārsteidzoši daudz Latvijas iedzīvotāju ir gatavi atteikties no kontroles un to nodot mākslīgā intelekta rīku rokās. Vaicājot, kādus uzdevumus Latvijas iedzīvotāji būtu gatavi deleģēt mākslīgā intelekta palīgam, 42% respondentu tam būtu gatavi uzticēt sava veselības stāvokļa novērtēšanu un padomu sniegšanu tās uzlabošanai. Tikmēr 33% nodotu reklāmas un akciju izvērtēšanu, bet ceturtdaļa jeb 25% respondentu to izmantotu iepirkšanās vajadzībām.