Ministrs minēja, ka SM vēlējās, lai padomē tiktu pārstāvēti arī starptautiski speciālisti, līdz ar to vismaz viens no SM uzrunātajiem kandidātiem nav no Latvijas. "Uzrunāti tika vairāki, bet viens, kurš ir devis piekrišanu, nav no Latvijas," piebilda Briškens.