Stepanova atstāj amatu Satiksmes ministrijā

Rīkojumu par disciplinārlietu ierosināšanu pret Stepanovu satiksmes ministrs izdeva 2024.gada 24.janvārī, pamatojoties uz 2024.gada 4.janvāra trauksmes cēlēja ziņojumā norādīto informāciju, iepriekš rakstīja SM. Stepanova SM valsts sekretāres pienākumus pildīja no 2020.gada 11.februāra.

Savukārt no 2015.gada līdz 2019.gada martam viņa bija Valsts kontroles padomes locekle, bet pirms tam - no 1996.gada - strādāja Finanšu ministrijā (FM), kur ieņēma amatus nodaļu un departamentu vadībā. Tostarp no 2006.gada viņa strādāja par FM Budžeta departamenta direktori, liecina informācija aģentūras LETA arhīvā.