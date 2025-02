Bambals par atslēgšanos no BRELL: Dezinformatoru centieni sēt bailes nav vērtējami kā sevišķi sekmīgi

Bambals norādīja, ka līdz aizvadītajai nedēļai atvienošanās no BRELL temats nav bijis īpaši aktuāls vai ar plašu rezonansi sabiedrībā nevienā no monitorētajām informatīvajām telpām, taču, tuvojoties 8. un 9.februārim, publikāciju skaits tradicionālajos medijos, sociālo mediju diskusijās, kā arī prokremliskajos kanālos strauji pieaudzis.

Biežāk sastopamie dezinformācijas un naidīgie vēstījumi grupējami trīs virzienos, sprieda Bambals. Pirmā vēstījumu grupa pauda, ka atvienošanās no BRELL un pievienošanās Eiropas tīklam rezultātā elektroenerģijas cena palielināsies. Otrais vēstījums bijis saistīts ar to, ka elektrotīkls pēc atvienošanās no BRELL kļūšot nestabilāks, gaidāmi biežāki elektroenerģijas pārrāvumi. Savukārt trešajā vēstījumā tika spekulēts, ka atvienošanās no BRELL esot politiski motivēts solis, ko Baltijas valstis veic, lai kalpotu Briseles un Vašingtonas interesēs.