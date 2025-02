Video Aiz priekškara: Kremlis priecājas par tendencēm ASV politikā

Kremlis Trampu "saprot"

Propagandisti apsprieda Trampa retoriku, norādot, ka viņš neaizraujas ar demokrātiskām vērtībām un cilvēktiesībām, vienlaikus to nekādā veidā nekritizējot. It kā Kremļa ideologi nedaudz ironizēja par Trampa vēlmi pasauli "iekārtot" no spēka pozīcijām, tomēr varēja just, ka krieviem šāda pieeja ir saprotama un nav sveša.