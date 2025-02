Ķīnas Tautas Republikas ieceres attiecībā uz Taivānu joprojām ir viens no bīstamākajiem neatrisinātajiem ģeopolitikas jautājumiem mūsdienu pasaulē. Ķīna uzskata Taivānas salu par savas teritorijas neatņemamu daļu un cenšas to pakļaut savai kontrolei, savukārt Taivānas sabiedrības vairākums vēlas saglabāt de facto neatkarību, ko nodrošina arī ASV militārais atbalsts. Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins ir paziņojis, ka "Taivānas jautājuma atrisināšana un pilnīgas apvienošanās īstenošana ir vēsturisks uzdevums un nelokāma apņemšanās", norādot, ka šis jautājums ir viena no viņa politikas galvenajām prioritātēm.