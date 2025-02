Zināma summa, kas šogad papildus nepieciešama "Rail Baltica" projektam

Ministrs skaidroja, ka Finanšu ministrija (FM) ir solījusi šonedēļ sniegt atzinumu par nepieciešamo priekšfinansējumu, kā arī viņš neparedz būtisku pretestību šim risinājumam. "Kopumā runa ir par 114 miljonu eiro pārdali no Atveseļošanās fonda "Rail Baltica" Centrālās stacijas dienvidu daļas realizācijai. Lai attiecīgi varētu veikt priekšdarbus ir nepieciešams priekšfinansējums aptuveni 13,3 miljonu eiro apmērā, par ko SM ir sagatavojusi atsevišķu informatīvo ziņojumu," piebilda ministrs.

Tostarp 37,659 miljoni eiro nepieciešami būvdarbu pabeigšanai, indeksācijai, gala maksājumiem, projektēšanas un zemju atsavināšanas pabeigšanai. Kopuzņēmumam "RB Rail", neieskaitot apstiprinātos 3,4 miljonus eiro, vēl nepieciešami 7,034 miljoni eiro, EDzL izmaksu segšanai nepieciešams 6,761 miljons eiro, bet CEF10 projekta īstenošanai nepieciešamās būvuzraudzības un citas izmaksas, kas nav attiecināmas no ES finansējuma, veido 10,813 miljonus eiro.

TVNET jau ziņoja, ka otrdien, 11.februārī, valdība atbalstīja "RB Rail" netiešo izmaksu segšanai pārdalīt 3,345 miljonus eiro no divām SM budžeta programmām.

Vienlaikus valdība pieņēma zināšanai, ka no valsts budžeta būs jāparedz papildu līdzekļi pārējo 2025.gadā identificēto "Rail Baltica" netiešo un neattiecināmo izmaksu, kā arī Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas un Rīgas lidostas būvdarbu apmaksai, pamattrases dienvidu posma būvuzraudzībai un ar to saistītiem atbalsta pasākumiem. SM sadarbībā ar FM turpinās darbu pie finansējuma risinājuma to segšanai.