Ārlietu ministrija: ES apsver plaša mēroga sankcijas pret Krievijas "ēnu flotes" kuģiem

Saskaņā ar "Politico" rīcībā esošo informāciju Krievijas "ēnu flotē" varētu būt līdz pat 17% no visiem pasaules naftas tankkuģiem. Vides pētījumu grupas "Centre for Research on Energy and Clean Air" (CREA) Eiropas un Krievijas nodaļas vadītājs Aizeks Levijs lēš, ka aptuveni 80% Krievijas jēlnaftas šobrīd tiek transportēti ar "ēnu flotes" tankkuģiem.