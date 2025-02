Bijušo JVLMA pasniedzēju Kupču apsūdz par iespējamu seksuālu vardarbību

Lietā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, tāpēc plašāka informācija izmeklēšanas interesēs netiks sniegta, līdz ar to nav zināms, vai apsūdzība atbilstiem tiem apstākļiem, par kuriem Valsts policija (VP) rakstīja preses paziņojumā 29.janvārī.

Īsi pēc tam, 2024.gada 13.martā, VP saņēma arī JVLMA rektora iesniegumu ar lūgumu izvērtēt raidījumā paustās ziņas, un tika sākta resoriskā pārbaude. Lai arī policijai ir ziņas par vismaz piecām studentēm, kas varētu būt cietušas no seksuāla rakstura noziegumiem, tikai divas no studentēm bija gatavas ar policiju sadarboties. Turklāt secināts, ka viena no audzēknēm ir cietusi ilgstoši - desmit gadus, informēja policijā.