Noskaties Eiropas prokuratūra negrasās reaģēt uz LPS aicinājumu priekšvēlēšanu laikā klusēt par fondu lietām reģionos

“Uz doto brīdi arī individuāli katrā no šiem publiski izskanējušiem procesiem nav stadija, kad mēs izsniedzam kriminālprocesā iesaistītām pusēm likumā noteiktā kārtībā kriminālprocesa materiālus. Līdz ar to es teiktu, ka tā ir voluntāra, brīva interpretācija par to, ka šie kriminālprocesi ir jāizbeidz. Ja kādā no kriminālprocesiem, es pieļauju, mēs konstatēsim tos apstākļus, kas nepieļauj kriminālprocesa veikšanu, neapšaubāmi, mēs pieņemsim šo lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu. Bet šobrīd lielākajā vairumā no šiem kriminālprocesiem es redzu virzību, ka ir savākts pietiekams pierādījumu kopums, kas mūsu skatījumā ir jāvērtē arī tiesai. Tiesai būs jādod vērtējums šim pierādījumu kopumam un jāpieņem attiecīgs lēmums,” prognoze prokurors.