Saziedot 2600 litrus sava piena, kas atslaukts no krūtīm, – izklausās neticami, vai ne? Taču ASV kāda sieviete ar to iekļuvusi Ginesa rekordu grāmatā, turklāt palīdzējusi tūkstošiem mazuļu. Vai arī Latvijā ir sievietes-rekordistes, kuras ziedojušas iespaidīgu daudzumu sava piena? To skaidroja TVNET+.